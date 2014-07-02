Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T/NT, DN 32, plastičen, antistatičen, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka
DN 32 antistatično plastično koleno z regulatorjem pretoka zraka za suhe sesalnike ter mokre in suhe sesalnike. Priključek Clip 1.0 na koncu cevi, konusni priključek na koncu dodatka.
Zahvaljujoč svojim antistatičnim lastnostim, plastično koleno DN 32 zmanjša elektrostatični naboj med sesanjem, medtem ko integrirani regulator pretoka zraka zmanjša drsne sile pri čiščenju tekstilnih talnih oblog z visokimi dlakami ali zelo gostimi. Koleno ima priključek s sponko 1.0 na koncu cevi in s tem na splošno zagotavlja združljivost z mokrimi in suhimi sesalniki, izdelanimi do leta 2016. Konec dodatne opreme ima tudi stožčasti priključek, ki ga lahko uporabite za priključitev sesalne cevi ali sesalnih šob.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 32
|Material
|Plastika
|Izvedba
|Antistatična
|Priključek na koncu dodatne opreme
|Stožec
|Priključek na sesalno cev¹⁾
|Sponka 1.0
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,092
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,099
|Mere (D × Š × V) (mm)
|290 x 75 x 50