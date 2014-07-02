Zahvaljujoč svojim antistatičnim lastnostim, plastično koleno DN 32 zmanjša elektrostatični naboj med sesanjem, medtem ko integrirani regulator pretoka zraka zmanjša drsne sile pri čiščenju tekstilnih talnih oblog z visokimi dlakami ali zelo gostimi. Koleno ima priključek s sponko 1.0 na koncu cevi in ​​s tem na splošno zagotavlja združljivost z mokrimi in suhimi sesalniki, izdelanimi do leta 2016. Konec dodatne opreme ima tudi stožčasti priključek, ki ga lahko uporabite za priključitev sesalne cevi ali sesalnih šob.