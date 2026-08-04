Kolut za cev, avtomatski, siv s prevlečeno z bazaltom, 20 m

Koluti z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Na primer, naročilo št. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ali naroč. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (m) 20
Temperatura (°C) max. 130
Barva antracit
Teža vključno z embalažo (Kg) 16,92

Obseg dobave

  • Kolut za cev

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