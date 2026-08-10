Kolutna krtača, srednja, rdeča, 406 mm

Kolutna krtača, srednje trda, rdeča. Premer 406 mm. Za vse običajne vrste čiščenja. Tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, debelina 0,6 mm, dolžina 40 mm.

Kolutna krtača (srednje trda, rdeča) ima premer 406 mm. Primerna je za vse običajne vrste čiščenja, tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, debelina 0,6 mm, dolžina 40 mm.

Specifikacije

Tehnični podatki

Barva rdeča
Stopnja trdote srednja
Količina (Kos(i)) 1
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,865