Kolutna krtača, srednja, rdeča, 406 mm
Kolutna krtača, srednje trda, rdeča. Premer 406 mm. Za vse običajne vrste čiščenja. Tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, debelina 0,6 mm, dolžina 40 mm.
Kolutna krtača (srednje trda, rdeča) ima premer 406 mm. Primerna je za vse običajne vrste čiščenja, tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, debelina 0,6 mm, dolžina 40 mm.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|rdeča
|Stopnja trdote
|srednja
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,865