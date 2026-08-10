Kolutna krtača, trda, Črna, 406 mm
Kolutna krtača, trda, črna. Premer 406 mm. Za močno sprijemljivo umazanijo in za temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Ščetine: Tynex 180 Grit, debelina 1 mm, dolžina 41 mm.
Kolutna krtača (trda, črna) ima premer 406 mm. Priporočljiva je za odstranjevanje močne sprijemljive umazanije in za temeljno čiščenje. Primerna samo za neobčutljive obloge. Ščetine: Tynex 180 Grit, debelina 1 mm, dolžina 41 mm.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Stopnja trdote
|trda
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,046