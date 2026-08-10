Kolutna krtača (trda, črna) ima premer 406 mm. Priporočljiva je za odstranjevanje močne sprijemljive umazanije in za temeljno čiščenje. Primerna samo za neobčutljive obloge. Ščetine: Tynex 180 Grit, debelina 1 mm, dolžina 41 mm.