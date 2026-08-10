Komplet 3 glav z nitjo LTR 18 Battery
Glava (ki je priložena v treh embalažah) z zavito nitjo zagotavlja čiste rezultate rezanja na težko dostopnih mestih. Primerna je za vse 18 V Kärcher akumulatorske kosilnice.
Na vsakem vrtu so kotički, stene ali grmičevlje kamor je težko hoditi s kosilnico. Za delo v tako ozkih in utesnjenih vogalih je potrebna majhna, prilagodljiva, a zmogljiva naprava: Kärcherjeva kosilnica trate. Kosilnica vključuje zavito nit, ki jo glava nenehno prilagaja s samodejnim podaljševanjem niti. Tako sta v vsakem koraku zagotovljena popolna dolžina rezalne niti in odlični rezalni rezultati. Če je rezalna nit v glavi porabljena, lahko z malo truda in brez kakršnega koli orodja vstavite novo glavo. Košnja se lahko nadaljuje, vse do zadnjega koščka trave.
Značilnosti in prednosti
Zvita nit
- Natančno, tiho in zanesljivo - vse to je zagotovljeno z zvito nit.
Avtomatsko odvijanje niti
- Nit se samodejno prilagodi in je zato vedno popolne dolžine.
Glava z nitjo se lahko zamenja brez uporabe orodja
- Samo nekaj gibov in glava z nitjo se lahko zamenja brez orodja.
Prilagodljiva uporaba
- Robustna nit za rezanje brez težav doseže dele vrta, ki so težko dostopni.
Praktični paket treh kosov.
- Tri priložene glave z nitjo vam omogočajo, da lahko delate dlje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Debelina niti (mm)
|1,6
|Dolžina niti na glavi (m)
|3,6
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,033
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,087
|Mere (D × Š × V) (mm)
|55 x 55 x 24
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Področja uporabe
- travnik
- Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh