Na vsakem vrtu so kotički, stene ali grmičevlje kamor je težko hoditi s kosilnico. Za delo v tako ozkih in utesnjenih vogalih je potrebna majhna, prilagodljiva, a zmogljiva naprava: Kärcherjeva kosilnica trate. Kosilnica vključuje zavito nit, ki jo glava nenehno prilagaja s samodejnim podaljševanjem niti. Tako sta v vsakem koraku zagotovljena popolna dolžina rezalne niti in odlični rezalni rezultati. Če je rezalna nit v glavi porabljena, lahko z malo truda in brez kakršnega koli orodja vstavite novo glavo. Košnja se lahko nadaljuje, vse do zadnjega koščka trave.