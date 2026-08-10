Komplet 3 glav z nitjo LTR 18 Battery

Glava (ki je priložena v treh embalažah) z zavito nitjo zagotavlja čiste rezultate rezanja na težko dostopnih mestih. Primerna je za vse 18 V Kärcher akumulatorske kosilnice.

Na vsakem vrtu so kotički, stene ali grmičevlje kamor je težko hoditi s kosilnico. Za delo v tako ozkih in utesnjenih vogalih je potrebna majhna, prilagodljiva, a zmogljiva naprava: Kärcherjeva kosilnica trate. Kosilnica vključuje zavito nit, ki jo glava nenehno prilagaja s samodejnim podaljševanjem niti. Tako sta v vsakem koraku zagotovljena popolna dolžina rezalne niti in odlični rezalni rezultati. Če je rezalna nit v glavi porabljena, lahko z malo truda in brez kakršnega koli orodja vstavite novo glavo. Košnja se lahko nadaljuje, vse do zadnjega koščka trave.

Značilnosti in prednosti
Zvita nit
  • Natančno, tiho in zanesljivo - vse to je zagotovljeno z zvito nit.
Avtomatsko odvijanje niti
  • Nit se samodejno prilagodi in je zato vedno popolne dolžine.
Glava z nitjo se lahko zamenja brez uporabe orodja
  • Samo nekaj gibov in glava z nitjo se lahko zamenja brez orodja.
Prilagodljiva uporaba
  • Robustna nit za rezanje brez težav doseže dele vrta, ki so težko dostopni.
Praktični paket treh kosov.
  • Tri priložene glave z nitjo vam omogočajo, da lahko delate dlje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Debelina niti (mm) 1,6
Dolžina niti na glavi (m) 3,6
Barva Črna
Teža (Kg) 0,033
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,087
Mere (D × Š × V) (mm) 55 x 55 x 24
Področja uporabe
  • travnik
  • Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh