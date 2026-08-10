Komplet abrazivnih krp za tla EasyFix poskrbi, da s kamnitih tal, ki niso občutljiva na praske, izgine vsak madež. Komplet vsebuje 2 zmogljivi krpi z mikrovlaken za tla, ki omogočata odlične in higienične rezultate čiščenja. Krpe za tla s sistemom na ježek preprosto pritisnete na talno šobo parnega čistilnika EasyFix in že lahko začnete – z zajamčeno čistočo do vogalov in robov. Odporno krpo za tla lahko zelo udobno odstranite s talne šobe – brez vsakršnega stika z umazanijo: preprosto stopite na jeziček za stopalo, ki je pritrjen na krpo, in potegnite talno šobo navzgor. Krpe je mogoče oprati v pralnem stroju pri 60 °C.