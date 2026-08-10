Komplet abrazivnih krp za talno šobo EasyFix

Abrazivne krpe EasyFix odstranijo tudi trdovratne madeže s kamnitih tal, ki so neobčutljiva na praske. Sistem pritrditve na ježek omogoča preprosto nameščanje in odstranjevanje brez stika z umazanijo.

Komplet abrazivnih krp za tla EasyFix poskrbi, da s kamnitih tal, ki niso občutljiva na praske, izgine vsak madež. Komplet vsebuje 2 zmogljivi krpi z mikrovlaken za tla, ki omogočata odlične in higienične rezultate čiščenja. Krpe za tla s sistemom na ježek preprosto pritisnete na talno šobo parnega čistilnika EasyFix in že lahko začnete – z zajamčeno čistočo do vogalov in robov. Odporno krpo za tla lahko zelo udobno odstranite s talne šobe – brez vsakršnega stika z umazanijo: preprosto stopite na jeziček za stopalo, ki je pritrjen na krpo, in potegnite talno šobo navzgor. Krpe je mogoče oprati v pralnem stroju pri 60 °C.

Značilnosti in prednosti
Kakovostna mikrovlakna
  • Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
  • Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkov
  • Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem.
  • Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tla
  • Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
  • Za lahko čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Specifikacije

Tehnični podatki

Surovinska sestava tekstila 100 % poliester
Barva Bela
Teža (Kg) 0,08
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,12
Mere (D × Š × V) (mm) 345 x 112 x 18
Področja uporabe
  • Kamnita tla
  • Trde talne obloge
  • Stenske ploščice