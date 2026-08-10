Komplet abrazivnih krp za talno šobo EasyFix
Abrazivne krpe EasyFix odstranijo tudi trdovratne madeže s kamnitih tal, ki so neobčutljiva na praske. Sistem pritrditve na ježek omogoča preprosto nameščanje in odstranjevanje brez stika z umazanijo.
Komplet abrazivnih krp za tla EasyFix poskrbi, da s kamnitih tal, ki niso občutljiva na praske, izgine vsak madež. Komplet vsebuje 2 zmogljivi krpi z mikrovlaken za tla, ki omogočata odlične in higienične rezultate čiščenja. Krpe za tla s sistemom na ježek preprosto pritisnete na talno šobo parnega čistilnika EasyFix in že lahko začnete – z zajamčeno čistočo do vogalov in robov. Odporno krpo za tla lahko zelo udobno odstranite s talne šobe – brez vsakršnega stika z umazanijo: preprosto stopite na jeziček za stopalo, ki je pritrjen na krpo, in potegnite talno šobo navzgor. Krpe je mogoče oprati v pralnem stroju pri 60 °C.
Značilnosti in prednosti
Kakovostna mikrovlakna
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkov
- Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem.
- Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tla
- Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za lahko čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Surovinska sestava tekstila
|100 % poliester
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,08
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,12
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 112 x 18
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Področja uporabe
- Kamnita tla
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice