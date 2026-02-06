Komplet adapterjev za podaljšek cevi

Dvodelni adapter omogoča priključitev podaljškov cevi z vijačnim navojem na tlačni čistilnik s sistemom Quick Connect. Ni primerno za čistilnike brez koluta za cev.

Značilnosti in prednosti
Komplet za nadgradnjo Quick-Connect
  • Za nadgradnjo vseh visokotlačnih čistilnikov od letnika 1992 naprej, s priključnim sistemom Quick Connect.
Priključek iz medenine
  • Enostavna menjava in hitrejši priklop pištole s sistemom Quick Connect
Quick Connect System
  • Uporabniku še posebej prijazno.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,171
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,198
Mere (D × Š × V) (mm) 80 x 45 x 61
