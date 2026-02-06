Komplet adapterjev za podaljšek cevi
Dvodelni adapter omogoča priključitev podaljškov cevi z vijačnim navojem na tlačni čistilnik s sistemom Quick Connect. Ni primerno za čistilnike brez koluta za cev.
Značilnosti in prednosti
Komplet za nadgradnjo Quick-Connect
- Za nadgradnjo vseh visokotlačnih čistilnikov od letnika 1992 naprej, s priključnim sistemom Quick Connect.
Priključek iz medenine
- Enostavna menjava in hitrejši priklop pištole s sistemom Quick Connect
Quick Connect System
- Uporabniku še posebej prijazno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,171
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,198
|Mere (D × Š × V) (mm)
|80 x 45 x 61
Kompatibilne naprave
