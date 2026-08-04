Širok spekter uporabe mokrih in suhih sesalnikov Kärcher Home & Garden je dodatno razširjen s kompletom adapterjev za puhalo. Če je sesalna cev priključena s funkcijo puhanja, naprava brez težav napihne zračne blazine, bazene in plavalne pripomočke ali celo napihljive čolne. Ko je sesalna cev priključena na sesalni priključek naprave, se zrak samodejno izsesa, tako da je dolgočasno ročno iztiskanje zraka stvar preteklosti. Komplet dodatne opreme vsebuje adapter za povezavo s sesalno cevjo mokrega in suhega sesalnika ter tri različne velikosti šob (S, M in L), ki so združljive z ventili na številnih napihljivih izdelkih.