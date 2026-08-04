Komplet adapterjev za puhalo
Zagotavlja enostavno napihovanje in praznjenje zračnih blazin, bazenov, napihljivih čolnov itd. s sesalnikom za mokro in suho sesanje Kärcher Home & Garden.
Širok spekter uporabe mokrih in suhih sesalnikov Kärcher Home & Garden je dodatno razširjen s kompletom adapterjev za puhalo. Če je sesalna cev priključena s funkcijo puhanja, naprava brez težav napihne zračne blazine, bazene in plavalne pripomočke ali celo napihljive čolne. Ko je sesalna cev priključena na sesalni priključek naprave, se zrak samodejno izsesa, tako da je dolgočasno ročno iztiskanje zraka stvar preteklosti. Komplet dodatne opreme vsebuje adapter za povezavo s sesalno cevjo mokrega in suhega sesalnika ter tri različne velikosti šob (S, M in L), ki so združljive z ventili na številnih napihljivih izdelkih.
Značilnosti in prednosti
Napihovanje s funkcijo pihanja mokrega in suhega sesalnika
- Prihrani čas in trud v primerjavi z ročnim napihovanjem.
Praznjenje s funkcijo sesanja mokrega in suhega sesalnika
- Hitro in priročno izpihovanje v primerjavi z ročnim odstranjevanjem zraka.
Komplet dodatne opreme vključuje adapter in šobe v treh velikostih
- Adapter za varno povezavo s sesalno cevjo.
- Tri priložene velikosti šob (S, M in L) so združljive z ventili na različnih napihljivih izdelkih in jih je mogoče preprosto namestiti na adapter.
Komplet dodatne opreme za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (kos)
|2
|Standardna nominalna širina (mm)
|NW 35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,031
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,078
|Mere (D × Š × V) (mm)
|110 x 70 x 80
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Široka paleta napihljivih izdelkov, kot so zračne blazine, bazeni, napihljivi čolni itd.