Komplet dodatkov RCF 7
Komplet dodatne opreme za robotski sesalnik RVF 7 vključuje glavno krtačo, dve stranski krtači in filter.
Za popolne rezultate čiščenja, tako kot prvič: komplet dodatne opreme RVF 7 omogoča, da robotski sesalnik čisti kot nova naprava. Priložene nadomestne dele je enostavno zamenjati, podaljšujejo življenjsko dobo RVF 7 in zagotavljajo, da naprava ponovno doseže optimalno učinkovitost čiščenja. Komplet vsebuje glavno krtačo, dve stranski krtači in filter.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (kos)
|4
|Teža (Kg)
|0,075
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,228
|Mere (D × Š × V) (mm)
|195 x 70 x 200