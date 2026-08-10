Komplet dodatkov RCF 7

Komplet dodatne opreme za robotski sesalnik RVF 7 vključuje glavno krtačo, dve stranski krtači in filter.

Za popolne rezultate čiščenja, tako kot prvič: komplet dodatne opreme RVF 7 omogoča, da robotski sesalnik čisti kot nova naprava. Priložene nadomestne dele je enostavno zamenjati, podaljšujejo življenjsko dobo RVF 7 in zagotavljajo, da naprava ponovno doseže optimalno učinkovitost čiščenja. Komplet vsebuje glavno krtačo, dve stranski krtači in filter.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (kos) 4
Teža (Kg) 0,075
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,228
Mere (D × Š × V) (mm) 195 x 70 x 200
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