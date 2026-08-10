Za popolne rezultate čiščenja, tako kot prvič: komplet dodatne opreme RVF 7 omogoča, da robotski sesalnik čisti kot nova naprava. Priložene nadomestne dele je enostavno zamenjati, podaljšujejo življenjsko dobo RVF 7 in zagotavljajo, da naprava ponovno doseže optimalno učinkovitost čiščenja. Komplet vsebuje glavno krtačo, dve stranski krtači in filter.