Komplet dodatkov RCV 3

Komplet dodatkov za robotski sesalnik RCV 3 vsebuje 1 glavno krtačo, 1 krpo za brisanje, 2 stranski krtači in 2 filtra.

Za popolne rezultate čiščenja kot prvi dan: komplet dodatkov omogoča, da robotski sesalnik RCV 3 čisti kot nova naprava. Komplet vsebuje rezervne dele, ki jih je enostavno zamenjati. To podaljša življenjsko dobo RCV 3 in zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja kot prvi dan. Komplet vsebuje 1 glavno krtačo, 1 krpo za brisanje, 2 stranski krtači in 2 filtra.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (kos) 6
Barva Bela
Teža (Kg) 0,133
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,379
Mere (D × Š × V) (mm) 190 x 125 x 82