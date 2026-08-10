Za popolne rezultate čiščenja kot prvi dan: komplet dodatkov omogoča, da robotski sesalnik RCV 3 čisti kot nova naprava. Komplet vsebuje rezervne dele, ki jih je enostavno zamenjati. To podaljša življenjsko dobo RCV 3 in zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja kot prvi dan. Komplet vsebuje 1 glavno krtačo, 1 krpo za brisanje, 2 stranski krtači in 2 filtra.