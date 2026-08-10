Komplet dodatkov RCV 5
Komplet dodatkov za robotski sesalnik RCV 5 vsebuje 1 glavno krtačo, 1 krpo za brisanje, 2 stranski krtači in 2 filtra.
Za popolne rezultate čiščenja kot prvi dan: komplet dodatkov omogoča, da robotski sesalnik RCV 5 čisti kot nova naprava. Komplet vsebuje rezervne dele, ki jih je enostavno zamenjati. To podaljša življenjsko dobo RCV 3 in zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja kot prvi dan. Komplet vsebuje 1 glavno krtačo, 1 krpo za brisanje, 2 stranski krtači in 2 filtra.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (kos)
|6
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,125
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,375
|Mere (D × Š × V) (mm)
|190 x 125 x 82