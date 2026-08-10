Komplet dodatkov RVM 4

Komplet dodatne opreme za robotsk i sesalnik RVM 4 Comfort vključuje 1 glavno krtačo, 2 brisalnika, 2 stranski krtači in 2 filtra.

Za dosledno popolno učinkovitost čiščenja: s kompletom dodatne opreme robotski sesalnik RVM 4 Comfort čisti kot nova naprava. Komplet vsebuje nadomestne dele, ki jih je enostavno zamenjati, zagotavljajo optimalno učinkovitost čiščenja in podaljšujejo življenjsko dobo RVM 4. Vključuje 1 glavno krtačo, 2 brisalci, 2 stranski krtači in 2 filtra.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (kos) 7
Teža (Kg) 0,1
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,272
Mere (D × Š × V) (mm) 198 x 213 x 92
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