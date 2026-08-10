Komplet dodatkov RVM 4
Komplet dodatne opreme za robotsk i sesalnik RVM 4 Comfort vključuje 1 glavno krtačo, 2 brisalnika, 2 stranski krtači in 2 filtra.
Za dosledno popolno učinkovitost čiščenja: s kompletom dodatne opreme robotski sesalnik RVM 4 Comfort čisti kot nova naprava. Komplet vsebuje nadomestne dele, ki jih je enostavno zamenjati, zagotavljajo optimalno učinkovitost čiščenja in podaljšujejo življenjsko dobo RVM 4. Vključuje 1 glavno krtačo, 2 brisalci, 2 stranski krtači in 2 filtra.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (kos)
|7
|Teža (Kg)
|0,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,272
|Mere (D × Š × V) (mm)
|198 x 213 x 92