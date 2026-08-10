Komplet dodatne opreme RVC 3
Komplet dodatne opreme za robotski sesalnik RVC 3 vsebuje 1 glavno krtačo, 1 krpo za brisanje, 2 stranski krtači in 2 filtra.
Popolni rezultati čiščenja dan za dnem. S kompletom pribora robotski sesalnik RVC 3 čisti kot nova naprava. Komplet vsebuje nadomestne dele, ki jih je enostavno zamenjati, s čimer se podaljša življenjska doba RVC 3. Vključuje 1 glavno krtačo, 1 krpo za brisanje, 2 stranski krtači in 2 filtra.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (kos)
|6
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,09
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,27
|Mere (D × Š × V) (mm)
|200 x 70 x 233