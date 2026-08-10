Komplet dodatne opreme RVC 3

Komplet dodatne opreme za robotski sesalnik RVC 3 vsebuje 1 glavno krtačo, 1 krpo za brisanje, 2 stranski krtači in 2 filtra.

Popolni rezultati čiščenja dan za dnem. S kompletom pribora robotski sesalnik RVC 3 čisti kot nova naprava. Komplet vsebuje nadomestne dele, ki jih je enostavno zamenjati, s čimer se podaljša življenjska doba RVC 3. Vključuje 1 glavno krtačo, 1 krpo za brisanje, 2 stranski krtači in 2 filtra.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (kos) 6
Barva Bela
Teža (Kg) 0,09
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,27
Mere (D × Š × V) (mm) 200 x 70 x 233
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