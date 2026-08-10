Popolni rezultati čiščenja dan za dnem. S kompletom pribora robotski sesalnik RVC 3 čisti kot nova naprava. Komplet vsebuje nadomestne dele, ki jih je enostavno zamenjati, s čimer se podaljša življenjska doba RVC 3. Vključuje 1 glavno krtačo, 1 krpo za brisanje, 2 stranski krtači in 2 filtra.