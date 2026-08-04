Komplet Easy za peno
Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo.Razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,527
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