Komplet Easy za peno

Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo.Razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.