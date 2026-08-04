Komplet Easy za peno z vbrizgavanjem čistila

Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje in RM-HD visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.