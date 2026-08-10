Komplet filtrov AF 30

Visoka stopnja pretoka zraka ustreza učinkovitosti: komplet nadomestnega filtra za čistilnik zraka AF 30 vsebuje filtrirni material H13 in element z aktivnim ogljem, prevlečen z antibakterijsko prevleko.

Komplet filtrov H13 z visokim deležen antibakterijsko prevlečenenega aktivnega oglja zanesljivo odstrani veliko število škodljivih snovi v zraku s stopnjo ločevanja 99,95% za premer delcev 0,3µm. Filter ujame prah, drobni prah, delce, aerosole, patogene in celo viruse. Poleg tega antibakterijska prevleka filtrirnega materiala odstranjuje bakterije, dopolnjena je s plastjo aktivnega oglja, ki iz zraka filtrira vonjave, kemične hlape, HOS (hlapne organske spojine) in druge škodljive snovi.

Značilnosti in prednosti
H13 filtracija
  • Filter H13 za zanesljivo odstranjevanje patogenov in aerosolov.
  • Učinkovitost filtra 99,95%.
Element aktivnega oglja
  • Zanesljivo odstranjuje številne kemične snovi v zraku.
Specifikacije

Tehnični podatki

Embalažna enota (Kos(i)) 2
Teža (Kg) 0,904
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,039
Mere (D × Š × V) (mm) 357 x 178 x 80

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Področja uporabe
  • Komplet nadomestnega filtra za čistilnik zraka AF 20 - za čiščenje zraka v zaprtih prostorih