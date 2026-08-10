Komplet filtrov AF 30
Visoka stopnja pretoka zraka ustreza učinkovitosti: komplet nadomestnega filtra za čistilnik zraka AF 30 vsebuje filtrirni material H13 in element z aktivnim ogljem, prevlečen z antibakterijsko prevleko.
Komplet filtrov H13 z visokim deležen antibakterijsko prevlečenenega aktivnega oglja zanesljivo odstrani veliko število škodljivih snovi v zraku s stopnjo ločevanja 99,95% za premer delcev 0,3µm. Filter ujame prah, drobni prah, delce, aerosole, patogene in celo viruse. Poleg tega antibakterijska prevleka filtrirnega materiala odstranjuje bakterije, dopolnjena je s plastjo aktivnega oglja, ki iz zraka filtrira vonjave, kemične hlape, HOS (hlapne organske spojine) in druge škodljive snovi.
Značilnosti in prednosti
H13 filtracija
- Filter H13 za zanesljivo odstranjevanje patogenov in aerosolov.
- Učinkovitost filtra 99,95%.
Element aktivnega oglja
- Zanesljivo odstranjuje številne kemične snovi v zraku.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Embalažna enota (Kos(i))
|2
|Teža (Kg)
|0,904
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,039
|Mere (D × Š × V) (mm)
|357 x 178 x 80
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Področja uporabe
- Komplet nadomestnega filtra za čistilnik zraka AF 20 - za čiščenje zraka v zaprtih prostorih