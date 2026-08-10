Komplet filtrov H13 z visokim deležen antibakterijsko prevlečenenega aktivnega oglja zanesljivo odstrani veliko število škodljivih snovi v zraku s stopnjo ločevanja 99,95% za premer delcev 0,3µm. Filter ujame prah, drobni prah, delce, aerosole, patogene in celo viruse. Poleg tega antibakterijska prevleka filtrirnega materiala odstranjuje bakterije, dopolnjena je s plastjo aktivnega oglja, ki iz zraka filtrira vonjave, kemične hlape, HOS (hlapne organske spojine) in druge škodljive snovi.