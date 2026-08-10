Komplet filtrov FCV 4
Dvostopenjski zanesljiv filtrirni sistem Duo!Pure za čistilnik tal FCV 4 proizvajalca Kärcher, sestavljen iz ploščatega nagubanega filtra in gobastega filtra.
Večstopenjski filtrirni sistem Duo!Pure za čistilnik tal FCV 4, ki ga sestavljajo ploščati nagubani filter in gobasti filter, zagotavlja zanesljivo zaščito pred vlago in zagotavlja odlično filtracijo. Visoko učinkovit ploščat naguban filter učinkovito zajame tudi najmanjše delce v zraku. Suhi način je idealen za uporabo na preprogah in tepihih.
Značilnosti in prednosti
Učinkovit dvostopenjski filtrirni sistem Duo!Pure
- Zanesljiva filtracija z ravnim nagubanim filtrom in gobastim filtrom
Hitro in enostavno zamenjati
Zmogljivo in z dolgo življenjsko dobo
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,03
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,053
|Mere (D × Š × V) (mm)
|60 x 70 x 30
Področja uporabe
- Komplet nadomestnega filtra za čistilnik zraka AF 20 - za čiščenje zraka v zaprtih prostorih