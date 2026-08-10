Večstopenjski filtrirni sistem Duo!Pure za čistilnik tal FCV 4, ki ga sestavljajo ploščati nagubani filter in gobasti filter, zagotavlja zanesljivo zaščito pred vlago in zagotavlja odlično filtracijo. Visoko učinkovit ploščat naguban filter učinkovito zajame tudi najmanjše delce v zraku. Suhi način je idealen za uporabo na preprogah in tepihih.