Večstopenjski filtrirni sistem Duo!Pure za čistilnike tal KFL 1, FCV 2 in FCV 3, ki ga sestavljajo ploščati nagubani filter in gobasti filter, zagotavlja zanesljivo zaščito pred vlago in zagotavlja odlično filtracijo. Visoko učinkovit ploščat naguban filter učinkovito zajame tudi najmanjše delce v zraku. Suhi način je idealen za uporabo na preprogah in tepihih.