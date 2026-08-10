Komplet filtrov KFL 1, FCV 2, FCV 3
Dvostopenjski zanesljiv filtrirni sistem Duo!Pure za čistilnike tal KFL 1, FCV 2 in FCV 3 proizvajalca Kärcher, sestavljen iz ploščatega nagubanega filtra in gobastega filtra.
Večstopenjski filtrirni sistem Duo!Pure za čistilnike tal KFL 1, FCV 2 in FCV 3, ki ga sestavljajo ploščati nagubani filter in gobasti filter, zagotavlja zanesljivo zaščito pred vlago in zagotavlja odlično filtracijo. Visoko učinkovit ploščat naguban filter učinkovito zajame tudi najmanjše delce v zraku. Suhi način je idealen za uporabo na preprogah in tepihih.
Značilnosti in prednosti
Učinkovit dvostopenjski filtrirni sistem Duo!Pure
- Zanesljiva filtracija z ravnim nagubanim filtrom in gobastim filtrom
Hitro in enostavno zamenjati
Zmogljivo in z dolgo življenjsko dobo
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,018
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,055
|Mere (D × Š × V) (mm)
|66 x 70 x 22
Področja uporabe
- Komplet nadomestnega filtra za čistilnik zraka AF 20 - za čiščenje zraka v zaprtih prostorih