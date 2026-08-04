Komplet Inno Foam z vbrizgavanjem čistila

Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na visokotlačno delovanje za splakovanje ipd., visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.

Komplet za peno Inno z vbrizgavanjem čistila je inovativni visokotlačni sistem za peno za prenosne in stacionarne tlačne čistilnike HD in HDS, namenjene čiščenju in dezinfekciji. Vsebuje dvojni nastavek s šobo za peno in visokotlačni curek za izpiranje. Visokotlačna vbrizgalna šoba za čistilo je opremljena s preciznim dozirnim ventilom (0–5 %). Komplete šob je treba naročiti ločeno.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,25
Dodatna oprema
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