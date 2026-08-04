Komplet za peno Inno z vbrizgavanjem čistila je inovativni visokotlačni sistem za peno za prenosne in stacionarne tlačne čistilnike HD in HDS, namenjene čiščenju in dezinfekciji. Vsebuje dvojni nastavek s šobo za peno in visokotlačni curek za izpiranje. Visokotlačna vbrizgalna šoba za čistilo je opremljena s preciznim dozirnim ventilom (0–5 %). Komplete šob je treba naročiti ločeno.