Komplet krpic iz kakovostnega bombaža, ki vsebuje krpe za tla in prevleke za ročno šobo. Krpe za tla lahko pritrdite tudi na veliko talno šobo. Prevleke za ročno šobo enostavno in udobno potegnete preko ročne šobe. Trpežne krpe iz frotirja za optimalno brisanje umazanije. So izjemno vpojne in ne puščajo sledi. Še posebej primerne so za čiščenje tal kot je PVC, linolej, keramične ploščice in naravni kamen.