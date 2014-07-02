Komplet krp iz bombaža, frotirja
Kakovosten komplet bombažnih krpic je sestavljen iz krpic za tla in prevlek za ročno šobo iz frotirja.
Komplet krpic iz kakovostnega bombaža, ki vsebuje krpe za tla in prevleke za ročno šobo. Krpe za tla lahko pritrdite tudi na veliko talno šobo. Prevleke za ročno šobo enostavno in udobno potegnete preko ročne šobe. Trpežne krpe iz frotirja za optimalno brisanje umazanije. So izjemno vpojne in ne puščajo sledi. Še posebej primerne so za čiščenje tal kot je PVC, linolej, keramične ploščice in naravni kamen.
Značilnosti in prednosti
Krpa za tla iz kakovostnega bombažnega materiala
- Umazanija se optimalno raztopi in ostane na krpi
- Pranje v pralnem stroju do 60 °C.
Prevleka za ročno šobo; iz kakovostnega bombažnega materiala
- Umazanija se optimalno raztopi in ostane na krpi
- Pranje v pralnem stroju do 60 °C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,197
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,28
|Mere (D × Š × V) (mm)
|265 x 65 x 200
Področja uporabe
- Delovne površine v kuhinji
- Stenske ploščice
- Tuš kabina/kad
- Kuhalne plošče
- Izpušne nape
- Hladilnik (znotraj / zunaj)
- Trde talne obloge
- Idealen tudi v kuhinjah