Komplet krp iz mikrovlaken za talno šobo EasyFix Mini
Menjava tkanine brez stika s umazanijo: visoko kakovostne krpe iz mikrovlaken EasyFix Mini. Zahvaljujoč sistemu Velcro se enostavno in hitro pritrdi na šobo za parno čistilo EasyFix Mini.
Komplet krp iz mikrovlaken za talne obloge EasyFix Mini vsebuje 2 visoko vpojni in trpežni krpi iz visokokakovostnih mikrovlaken za talno šobo EasyFix Mini. Za odlične in higienske rezultate čiščenja na trdih tleh - so tudi vogali in robovi čisti brez truda. Zahvaljujoč sistemu Velcro se lahko tkanina iz mikrovlaken preprosto in hitro pritrdi na šobo za parni čistilec: preprosto pritisnite krpo na tla na šobo EasyFix Mini in končali ste. Po čiščenju lahko talno krpo iz mikrovlaken odstranite iz talne šobe EasyFix Mini brez stika s umazanijo: preprosto stopite na nožni trak, pritrjen na krpo, in potegnite šobo navzgor.
Značilnosti in prednosti
Kakovostna mikrovlakna
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkov
- Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem.
- Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Zavihek na krpi za tla.
- Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za lahko čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,056
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,096
|Mere (D × Š × V) (mm)
|273 x 112 x 16
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)