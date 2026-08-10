Komplet krp iz mikrovlaken za talne obloge EasyFix Mini vsebuje 2 visoko vpojni in trpežni krpi iz visokokakovostnih mikrovlaken za talno šobo EasyFix Mini. Za odlične in higienske rezultate čiščenja na trdih tleh - so tudi vogali in robovi čisti brez truda. Zahvaljujoč sistemu Velcro se lahko tkanina iz mikrovlaken preprosto in hitro pritrdi na šobo za parni čistilec: preprosto pritisnite krpo na tla na šobo EasyFix Mini in končali ste. Po čiščenju lahko talno krpo iz mikrovlaken odstranite iz talne šobe EasyFix Mini brez stika s umazanijo: preprosto stopite na nožni trak, pritrjen na krpo, in potegnite šobo navzgor.