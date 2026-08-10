Komplet krp za enkratno uporabo EasyFix Mini
15 krp za enkratno uporabo za talno šobo EasyFix Mini, s katerimi boste hitro in higiensko očistili trde površine. Rumeni pritrdilni trakovi omogočajo preprosto pritrditev krp.
Ko je treba delo opraviti hitro, komplet krp za enkratno uporabo za talno šobo EasyFix Mini s 15 inovativnimi krpami za enkratno uporabo iz kakovostnega in vpojnega materiala zagotavlja, da boste vedno imeli pri roki svežo krpo za talno šobo EasyFix Mini. Zaradi optimalnega raztapljanja nečistoč in visoke vpojnosti krpa za enkratno uporabo omogoča temeljito ter higienično čiščenje vseh trdih površin – tudi na vogalih in v kotih. S sistemom zapiral na ježka jo hitro in preprosto pritrdite na talno šobo EasyFix Mini za parni čistilnik. V ta namen talno šobo EasyFix Mini samo pritisnite na stran krpe z rumenimi pritrdilnimi trakovi in že ste pripravljeni. Po čiščenju krpo preprosto zavržete med gospodinjske odpadke, tako se ne boste mudili z neprijetnim pranjem umazanih krp.
Značilnosti in prednosti
Vedno čista krpa pri roki
- Za bleščečo čistočo.
Preprosto in higiensko povsem brez brisanja
- Krpa za enkratno uporabo vam bo prihranila naporno in zamudno pranje umazanih krp.
Praktičen sistem ježkov
- Preprosta in hitra pritrditev krpe z rumenimi pritrdilnimi trakovi.
- Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Krpa za enkratno uporabo na vseh straneh sega čez robove talne šobe.
- Za enostavno čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Kakovosten in zelo vpojen material
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
Posebej primeren za majhne prostore in težko dostopna mesta.
- Za popolne rezultate čiščenja in večjo očiščeno površino.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,105
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,195
|Mere (D × Š × V) (mm)
|270 x 118 x 3
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)