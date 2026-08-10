Ko je treba delo opraviti hitro, komplet krp za enkratno uporabo za talno šobo EasyFix Mini s 15 inovativnimi krpami za enkratno uporabo iz kakovostnega in vpojnega materiala zagotavlja, da boste vedno imeli pri roki svežo krpo za talno šobo EasyFix Mini. Zaradi optimalnega raztapljanja nečistoč in visoke vpojnosti krpa za enkratno uporabo omogoča temeljito ter higienično čiščenje vseh trdih površin – tudi na vogalih in v kotih. S sistemom zapiral na ježka jo hitro in preprosto pritrdite na talno šobo EasyFix Mini za parni čistilnik. V ta namen talno šobo EasyFix Mini samo pritisnite na stran krpe z rumenimi pritrdilnimi trakovi in že ste pripravljeni. Po čiščenju krpo preprosto zavržete med gospodinjske odpadke, tako se ne boste mudili z neprijetnim pranjem umazanih krp.