Komplet krpa iz mikrovlaken za kopalnico
Komplet visokokvalitetnih krp iz mikrovlaken za parno čiščenje v kopalnici vsebuje dve krpi iz mikrovlaken za tla, eno abrazivno prevleko iz mikrovlaken za ročno šobo in eno krpo iz mikrovlaken za poliranje.
Popolna čistoča v kopalnici: s pomočjo kompleta visokokvalitetnih krp iz mikrovlaken za kopalnico. 2 talni krpi iz mikrovlaken za talno šobo EasyFix zagotavljata bleščeče čista tla v celi kopalnici. S pomočjo sistema pritiskačev jih je možno enostavno in hitro fiksirati na talno šobo EasyFix in sneti brez stika z umazanijo.S pomočjo abrazivne prevleke iz mikrovlaken za ročno šobo je mogoče brez veliko truda odstraniti celo trdovratne ostanke vodnega kamna in šampona. Zahvaljujoč polirni krpi iz mikrovlaken za plemenito jeklo, pa bodo ogledala in vse druge gladke površine zablestele z novim sijajem.
Značilnosti in prednosti
Kakovostna mikrovlakna
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Abrazivna prevleka iz mikrovlaken za ročno šobo z abrazivnimi kot tudi mehkimi mikrovlakni.
- Optimalno raztapljanje vodnega kamna in ostankov mila zahvaljujoč abrazivnim vlaknom.
- Optimalno vpijanje nečistoč zahvaljujoč mehkim mikrovlaknom.
Praktičen sistem ježkov
- Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem.
- Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tla
- Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za enostavno čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Krpa za poliranje iz kakovostnih mikrovlaken
- Rezultat poliranja brez sledi.
- Zelo dobro vpijanje vode.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Surovinska sestava tekstila
|Polirna krpa: 70% poliester, 30% poliamid
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,14
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,195
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Tuš kabina/kad
- Umivalniki
- Pipe
- Ogledala