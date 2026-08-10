Popolna čistoča v kopalnici: s pomočjo kompleta visokokvalitetnih krp iz mikrovlaken za kopalnico. 2 talni krpi iz mikrovlaken za talno šobo EasyFix zagotavljata bleščeče čista tla v celi kopalnici. S pomočjo sistema pritiskačev jih je možno enostavno in hitro fiksirati na talno šobo EasyFix in sneti brez stika z umazanijo.S pomočjo abrazivne prevleke iz mikrovlaken za ročno šobo je mogoče brez veliko truda odstraniti celo trdovratne ostanke vodnega kamna in šampona. Zahvaljujoč polirni krpi iz mikrovlaken za plemenito jeklo, pa bodo ogledala in vse druge gladke površine zablestele z novim sijajem.