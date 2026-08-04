Komplet krtač

Za enostavno in učinkovito čiščenje špranjic in rež, vse brez kemikalij: praktični komplet krtač za reže obsega štiri črne komplete ščetin in je kot nalašč za čiščenje fug ploščic.

S kompletom krtač za čiščenje fug v kopalnici ali kuhinji je čiščenje lažje kot kdaj koli prej. Oblika ščetin je popolnoma prilagojena razpokam, ki se

Značilnosti in prednosti
Kakovosten material ščetin
  • Enostavno odstranjevanje trdovratnih nečistoč.
  • Dolga življenjska doba zahvaljujoč počasnejši izrabi ščetke.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,043
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,067
Mere (D × Š × V) (mm) 46 x 8 x 58
Področja uporabe
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)