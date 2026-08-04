Komplet krtač
Za enostavno in učinkovito čiščenje špranjic in rež, vse brez kemikalij: praktični komplet krtač za reže obsega štiri črne komplete ščetin in je kot nalašč za čiščenje fug ploščic.
S kompletom krtač za čiščenje fug v kopalnici ali kuhinji je čiščenje lažje kot kdaj koli prej. Oblika ščetin je popolnoma prilagojena razpokam, ki se
Značilnosti in prednosti
Kakovosten material ščetin
- Enostavno odstranjevanje trdovratnih nečistoč.
- Dolga življenjska doba zahvaljujoč počasnejši izrabi ščetke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,043
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,067
|Mere (D × Š × V) (mm)
|46 x 8 x 58
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- SC 1
- SC 1 + komplet za čiščenje tal
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (yellow)
- SC 1 Premium
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1 Premium + komplet za čiščenje tal
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2 Premium (yellow)*EU
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + komplet za likanje
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
Področja uporabe
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)