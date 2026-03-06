Komplet O-obročev

Komplet nadomestnih O-obročev za enostavno menjavo O-obročev in varnostnih čepov na dodatkih za visokotlačne čistilnike.

Komplet nadomestnih O-obročev za enostavno menjavo O-obročev in varnostnih čepov na dodatkih visokotlačnih čistilcev.

Značilnosti in prednosti
Zamenjava O-prstana
  • Enostavna menjava O-prstana in varnostnih čepov na priboru visokotlačnega čistilca.
Enostavna menjava
  • Visoka stopnja udobja za uporabnika
Nadomestni O-prstan (prstani)
  • Dolga življenjska doba.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,007
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,025
Mere (D × Š × V) (mm) 17 x 17 x 13
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI