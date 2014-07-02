Komplet okroglih krtač
Priročen komplet okroglih krtač v dveh barvah za različna mesta uporabe.
Priročen komplet okroglih krtač v dveh barvah za različna mesta uporabe. Zaradi barvnega razlikovanja boste krtače za čiščenje ločili jasno in nedvoumno ter jih uporabili za različne naloge čiščenja. Tako lahko na primer eno barvo določite in jo uporabljate za sanitarije, drugo pa za druge naloge čiščenja v kuhinji. Prilagodljive ščetine krtače za parni čistilnik bodo kos tako rekoč kateri koli nalogi čiščenja. In to zanesljivo in suvereno.
Značilnosti in prednosti
2 različni barvi (črna, rdeča)
- Higienično delo na različnih področjih uporabe (sanitarne površine, kuhinja, pipe in drugo)
Kakovosten material ščetin
- Enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije
- Brez hitre obrabe ščetin, dolga življenjska doba
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,05
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,073
|Mere (D × Š × V) (mm)
|26 x 26 x 40
Video posnetki
Področja uporabe
- Delovne površine v kuhinji
- Čiščenje odtokov
- Umivalniki/pomivalna korita
- Pipe
- WC
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Kopalnica