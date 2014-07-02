Priročen komplet okroglih krtač v dveh barvah za različna mesta uporabe. Zaradi barvnega razlikovanja boste krtače za čiščenje ločili jasno in nedvoumno ter jih uporabili za različne naloge čiščenja. Tako lahko na primer eno barvo določite in jo uporabljate za sanitarije, drugo pa za druge naloge čiščenja v kuhinji. Prilagodljive ščetine krtače za parni čistilnik bodo kos tako rekoč kateri koli nalogi čiščenja. In to zanesljivo in suvereno.