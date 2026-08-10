Komplet prevlek iz mikrovlaken za veliko okroglo ščetko

2 prevleki za veliko okroglo ščetko iz mikrovlaken. Visokokvalitetna mikrovlakna za boljše odstranjevanje nečistoč in za bleščeče rezultate z veliko okroglo ščetko.

Za še boljše raztapljanje in odstranjevanje nečistoč in maščob. Idealno za posebno močno in trdovratno umazanijo v kopalnici in kuhinji. Brez težav je mogoče odstraniti celo močno umazanijo na plošči za kuhanje.

Značilnosti in prednosti
Mehka prevleka za veliko okroglo ščetko iz visokokvalitetnih mikrovlaken
  • Idealno za nežno čiščenje posebno trdovratnih nečistoč na vseh trdih površinah v kuhinji in kopalnici.
  • Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Kakovostna mikrovlakna
  • Možno strojno pranje na 60 °C. Ne uporabljati mehčalca.
Mehka prevleka za veliko okroglo ščetko iz visokokvalitetnih mikrovlaken
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Teža (Kg) 0,016
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,04
Mere (D × Š × V) (mm) 90 x 90 x 50
Področja uporabe
  • Delovne površine v kuhinji
  • Umivalniki/pomivalna korita
  • Kuhalne plošče
  • Tuš kabina/kad
  • Hladilnik (znotraj / zunaj)
  • Notranje stene ormar, predali
  • Izpušne nape
  • Nerjaveče jeklo