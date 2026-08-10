Komplet prevlek iz mikrovlaken za veliko okroglo ščetko
2 prevleki za veliko okroglo ščetko iz mikrovlaken. Visokokvalitetna mikrovlakna za boljše odstranjevanje nečistoč in za bleščeče rezultate z veliko okroglo ščetko.
Za še boljše raztapljanje in odstranjevanje nečistoč in maščob. Idealno za posebno močno in trdovratno umazanijo v kopalnici in kuhinji. Brez težav je mogoče odstraniti celo močno umazanijo na plošči za kuhanje.
Značilnosti in prednosti
Mehka prevleka za veliko okroglo ščetko iz visokokvalitetnih mikrovlaken
- Idealno za nežno čiščenje posebno trdovratnih nečistoč na vseh trdih površinah v kuhinji in kopalnici.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Kakovostna mikrovlakna
- Možno strojno pranje na 60 °C. Ne uporabljati mehčalca.
Mehka prevleka za veliko okroglo ščetko iz visokokvalitetnih mikrovlaken
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,016
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,04
|Mere (D × Š × V) (mm)
|90 x 90 x 50
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Delovne površine v kuhinji
- Umivalniki/pomivalna korita
- Kuhalne plošče
- Tuš kabina/kad
- Hladilnik (znotraj / zunaj)
- Notranje stene ormar, predali
- Izpušne nape
- Nerjaveče jeklo