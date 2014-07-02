Komplet priključkov Basic za natančen priklop cevi za vodo s premerom 1/2" (13 mm) na vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod s praktičnim klick sistemom. Komplet priključkov je primeren za zgoraj navedene črpalke, ki so opremljene z G1 priključnim navojem (33,3 mm).