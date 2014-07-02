Komplet priključkov Basic
Komplet priključkov, ki je pripravljen za direkten priklop na vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Za enostavno spajanje in odlično povezavo med cevjo in črpalko.
Komplet priključkov Basic za natančen priklop cevi za vodo s premerom 1/2" (13 mm) na vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod s praktičnim klick sistemom. Komplet priključkov je primeren za zgoraj navedene črpalke, ki so opremljene z G1 priključnim navojem (33,3 mm).
Značilnosti in prednosti
Vključno s priključkom za pipo
- Za hitro povezovanje spojke s črpalko
Praktičen klik sistem
- Olajša povezovanje cevi s črpalko
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,035
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,05
|Mere (D × Š × V) (mm)
|79 x 42 x 42
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
- Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.