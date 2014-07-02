Priključni komplet Premium za prilegajočo se priključitev vrtnih cevi 3/4" (19 mm) na vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovodne sisteme s priročnim sistemom na klik. Priključni komplet zagotavlja velik pretok vode in je primeren za vse črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm).