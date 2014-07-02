Komplet priključkov Premium
Komplet priključkov, ki je pripravljen za direkten priklop na vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Za enostavno spajanje in odlično povezavo med cevjo in črpalko.
Priključni komplet Premium za prilegajočo se priključitev vrtnih cevi 3/4" (19 mm) na vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovodne sisteme s priročnim sistemom na klik. Priključni komplet zagotavlja velik pretok vode in je primeren za vse črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm).
Značilnosti in prednosti
Velik premer
- Za povišan pretok vode
Vključno s priključkom za pipo
- Za hitro povezovanje spojke s črpalko
Praktičen klik sistem
- Olajša povezovanje cevi s črpalko
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,082
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,118
|Mere (D × Š × V) (mm)
|84 x 59 x 59
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
- Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.