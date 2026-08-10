Komplet priključkov za nadzor plamena za HDS Compact, Middle in Super Class

Svetlobni senzor za nadzor plamena gorilnika. Kako deluje svetlobni senzor: dovod goriva se prekine, če plamen ugasne.

Svetlobni senzor za nadzor plamena gorilnika. Kako deluje: dovod goriva se prekine, če plamen ugasne. Svetlobni senzor je potreben za stacionarno delovanje mobilnih strojev. Združljiv je z vsemi novimi stroji HDS kompaktnega, srednjega in super razreda.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 0,201
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