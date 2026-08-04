Komplet rezervnih O-prstanov
Komplet rezervnih O-prstanov za zamenjavo O-prstana na različnem priboru parnih čistilcev.
Komplet rezervnih O-prstanov za zamenjavo O-prstana na različnem priboru parnih čistilcev. Vklj. varnostno zapiralo, šoba s točkastim curkom, podaljšek, parno cev in priključek za likalnik. Koristen komplet rezervnih delov za užitak čiščenja brez prekinitev.
Značilnosti in prednosti
Gumijasti O-prstani
- Za zamenjavo v primeru iztrošenosti ali izgube tesnilnih obročkov različnega pribora parnega čistilca
- Za tesnenje med šobami
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,019
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,036
|Mere (D × Š × V) (mm)
|200 x 125 x 30