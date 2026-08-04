Komplet rezervnih O-prstanov

Komplet rezervnih O-prstanov za zamenjavo O-prstana na različnem priboru parnih čistilcev.

Komplet rezervnih O-prstanov za zamenjavo O-prstana na različnem priboru parnih čistilcev. Vklj. varnostno zapiralo, šoba s točkastim curkom, podaljšek, parno cev in priključek za likalnik. Koristen komplet rezervnih delov za užitak čiščenja brez prekinitev.

Značilnosti in prednosti
Gumijasti O-prstani
  • Za zamenjavo v primeru iztrošenosti ali izgube tesnilnih obročkov različnega pribora parnega čistilca
  • Za tesnenje med šobami
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,019
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,036
Mere (D × Š × V) (mm) 200 x 125 x 30