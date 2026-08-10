Komplet rezil RCX
Nadomestna rezila za robotsko kosilnico RCX zagotavljajo kot britev ostro košnjo trave. Rezila se redno menjajo, da se zagotovi dosledno visoka učinkovitost košnje.
Rezila robotske kosilnice je treba zamenjati vsakih en do dva meseca, da zagotovite učinkovito košnjo in zdravo trato. Rezila so obojestransko popolnoma nabrušena in kaljena, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo. Komplet je sestavljen iz 12 nadomestnih rezil in 12 vijakov, ki jih je mogoče enostavno zamenjati z roko, kar omogoča enostavno zamenjavo rezila.
Značilnosti in prednosti
Rezila nabrušena na obeh straneh
- Skrbite za ostro rezanje trate.
- Z izmeničnim vrtenjem kosilnice v obe smeri so rezila obremenjena na obeh straneh in ostanejo dvakrat dlje ostra.
Enostavna menjava
- Enostavna menjava rezila z nekaj preprostimi koraki.
- Vse, kar potrebujete za zamenjavo rezila, so izvijač in čvrste rokavice.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|12
|Teža (Kg)
|0,004
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,087
|Mere (D × Š × V) (mm)
|36 x 18 x 1