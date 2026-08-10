Rezila robotske kosilnice je treba zamenjati vsakih en do dva meseca, da zagotovite učinkovito košnjo in zdravo trato. Rezila so obojestransko popolnoma nabrušena in kaljena, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo. Komplet je sestavljen iz 12 nadomestnih rezil in 12 vijakov, ki jih je mogoče enostavno zamenjati z roko, kar omogoča enostavno zamenjavo rezila.