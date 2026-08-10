Priključni komplet se lahko priključi direktno na črpalko in vsebuje sesalno cev za črpalko odporno na vakuum, dolžine 3,5 metra, premera 3/4", za sesanje vode iz alternativnih virov. Opremljena s sesalnim filtrom in zaustavljanjem povratnega toka, se lahko sesalna garnitura zelo enostavno priključi na sesalno stran vrtnih črpalk, hišnih avtomatov za vodo in hišnega vodovoda za oskrbo z vodo. Integrirano zaustavljanje povratnega toka je idealno za preprečevanje povrata transportirane vode in skrajšanje časa ponovnega sesanja. Uporabno tudi kot podaljšek spiralne cevi. Za črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm). S Kärcherjevim sistemom tesnenja PerfectConnect iz BP pribora je montaža izredno enostavna, tesnenje pa zanesljivo, tako, da je zagotovljeno nemoteno delo črpalk.