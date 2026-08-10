Komplet sesalne cevi, 3.5 m
Pripravljena na priklop in odporna na vakuum: sesalna garnitura vključuje sesalno cev dolžine 3,5 m, sesalni filter, zaustavlj. povr. toka in sistem tesnenja PerfectConnect. Idealno za vrtne črpalke in oskrbo z vodo.
Priključni komplet se lahko priključi direktno na črpalko in vsebuje sesalno cev za črpalko odporno na vakuum, dolžine 3,5 metra, premera 3/4", za sesanje vode iz alternativnih virov. Opremljena s sesalnim filtrom in zaustavljanjem povratnega toka, se lahko sesalna garnitura zelo enostavno priključi na sesalno stran vrtnih črpalk, hišnih avtomatov za vodo in hišnega vodovoda za oskrbo z vodo. Integrirano zaustavljanje povratnega toka je idealno za preprečevanje povrata transportirane vode in skrajšanje časa ponovnega sesanja. Uporabno tudi kot podaljšek spiralne cevi. Za črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm). S Kärcherjevim sistemom tesnenja PerfectConnect iz BP pribora je montaža izredno enostavna, tesnenje pa zanesljivo, tako, da je zagotovljeno nemoteno delo črpalk.
Značilnosti in prednosti
Spiralna cev, odporna na vakuum, pripravljena za priklop, s sesalnim filtrom in blokado povratnega toka.
- Za sesanje vode enostavna in praktična montaža na črpalko.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|3,5
|Velikost navoja
|G1
|Premer
|3/4″
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,85
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,88
|Mere (D × Š × V) (mm)
|80 x 380 x 380
Oprema
- Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
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Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.