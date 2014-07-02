Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, je v celoti pripravljena na priklop, s premerom 1" in z dolžino 3,5 m za sesanje in prečrpavanje vode. S sesalnim filtrom in blokado povratnega toka za priklop na sesalno stran vrtnih črpalk, hišnih avtomatov za vodo in hišnega vodovoda za oskrbo gospodinjstva z vodo. Uporabna je tudi kot podaljšek sesalne cevi. Idealna za preprečevanje odtekanja že prečrpane vode nazaj. Za skrajšanje časa sesanja ob ponovnem vklopu. Za zgoraj navedene črpalke, ki so opremljene z G1 priključnim navojem (33,3 mm).