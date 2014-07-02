Komplet sesalne cevi, 3,5 m
Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, v celoti pripravljena na priklop, s sesalnim filtrom in blokado povratnega toka za vrtne črpalke, za hišne avtomate za vodo in vodovode. Idealna tudi kot podaljšek sesalne cevi.
Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, je v celoti pripravljena na priklop, s premerom 1" in z dolžino 3,5 m za sesanje in prečrpavanje vode. S sesalnim filtrom in blokado povratnega toka za priklop na sesalno stran vrtnih črpalk, hišnih avtomatov za vodo in hišnega vodovoda za oskrbo gospodinjstva z vodo. Uporabna je tudi kot podaljšek sesalne cevi. Idealna za preprečevanje odtekanja že prečrpane vode nazaj. Za skrajšanje časa sesanja ob ponovnem vklopu. Za zgoraj navedene črpalke, ki so opremljene z G1 priključnim navojem (33,3 mm).
Značilnosti in prednosti
Spiralna cev, odporna na vakuum, pripravljena za priklop, s sesalnim filtrom in blokado povratnega toka.
- Nameščeno na črpalki za enostavno in udobno črpanje vode
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|3,5
|Premer
|3/4″
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,848
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,883
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 415 x 55
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Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.