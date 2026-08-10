Sesalna cev dolžine 7 m, otporna na vakuum, s sesalnim filtrom in premerom 3/4", je idealna za sesanje vode iz alternativnih virov in zahvaljujoč načelu tesnenja PerfectConnect omogoča zanesljivo tesnenje kot tudi delo črpalk brez motenj. Integrirano zaustavljanje povratnega toka preprečuje povrat transportirane vode in skrajša čas ponovnog sesanja. Sesalna garnitura se zelo enostavno priključi na sesalno stran vrtnih črpalk, hišnih avtomatov za vodo in hišnega vodovoda za oskrbo z vodo. Priključni komplet se lahko tudi uporablja kot podaljšek sesalne cevi. Za črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm).