Komplet sesalne cevi, 7.0 m
Idealna sesalna garnitura za vrtne črpalke in vodooskrbo hiše. Vključuje sesalno cev dolžine 7 m pripravljeno za priklop in odporno na vakuum, s sesalnim filtrom, zaustavlj. povr. toka in sistemom tesnenja PerfectConnect.
Sesalna cev dolžine 7 m, otporna na vakuum, s sesalnim filtrom in premerom 3/4", je idealna za sesanje vode iz alternativnih virov in zahvaljujoč načelu tesnenja PerfectConnect omogoča zanesljivo tesnenje kot tudi delo črpalk brez motenj. Integrirano zaustavljanje povratnega toka preprečuje povrat transportirane vode in skrajša čas ponovnog sesanja. Sesalna garnitura se zelo enostavno priključi na sesalno stran vrtnih črpalk, hišnih avtomatov za vodo in hišnega vodovoda za oskrbo z vodo. Priključni komplet se lahko tudi uporablja kot podaljšek sesalne cevi. Za črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm).
Značilnosti in prednosti
Spiralna cev, odporna na vakuum, pripravljena za priklop, s sesalnim filtrom in blokado povratnega toka.
- Za sesanje vode enostavna in praktična montaža na črpalko.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|7
|Velikost navoja
|G1
|Premer
|3/4″
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,63
|Mere (D × Š × V) (mm)
|120 x 380 x 380
Oprema
- Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.