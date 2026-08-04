Komplet šob 090 za komplet Inno/Easy 600 – 700 l/h
Komplet šob 090 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Za komplet Inno/Easy Foam 700 – 1000 l/h. Za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.
Komplet šob 090 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Primeren je za komplet Inno/Easy Foam 700 – 1000 l/h in poskrbi za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|700 - 1000
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,046