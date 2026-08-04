Komplet šob 110 za komplet Inno/Easy 1000 – 1300 l/h

Komplet šob 110 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Za komplet Inno/Easy Foam 1000 – 1300 l/h. Za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.

Komplet šob 110 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Primeren je za komplet Inno/Easy Foam 1000 – 1300 l/h in poskrbi za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina pretoka (l/h) 1000 - 1300
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,06