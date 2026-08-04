Komplet šob 110 za komplet Inno/Easy 1000 – 1300 l/h
Komplet šob 110 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Za komplet Inno/Easy Foam 1000 – 1300 l/h. Za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.
Komplet šob 110 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Primeren je za komplet Inno/Easy Foam 1000 – 1300 l/h in poskrbi za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|1000 - 1300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,06