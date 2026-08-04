Komplet šob za napravo za mokro peskanje 035
Komplet s šobami, specifičen za napravo z mokro šobo in vložkom za šobe. Za optimalno delovanje Kärcher naprave za mokro peskanje. Omogoča delovanje samo v povezavi z napravo 4.762-010 / -022.
Komplet za šobe, specifičen za napravo, zagotavlja optimalno delovanje naprave za mokro peskanje podjetja Kärcher. Sestavljen je iz mokre šobe in vložka za šobe. Samo v povezavi z napravo za mokro sevanje 4.762-010 / -022.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,36
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