Komplet šob za napravo za mokro peskanje 050

Komplet s šobami, specifičen za napravo z mokro šobo in vložkom za šobe. Za optimalno delovanje Kärcher naprave za mokro peskanje. Omogoča delovanje samo v povezavi z napravo za mokre nosilce.

Komplet za šobe, specifičen za napravo, zagotavlja optimalno delovanje naprave za mokro peskanje podjetja Kärcher. Sestavljen je iz mokre šobe in vložka za šobe. Samo v povezavi z napravo z mokrim curkom.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,379