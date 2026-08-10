Komplet šob za napravo za mokro peskanje 055

Komplet s šobami, specifičen za napravo z mokro šobo in vložkom za šobe. Za optimalno delovanje Kärcher naprave za mokro peskanje. Omogoča delovanje samo v povezavi z napravo 4.762-010 / -022.

Komplet za šobe, specifičen za napravo, zagotavlja optimalno delovanje naprave za mokro peskanje podjetja Kärcher. Sestavljen je iz mokre šobe in vložka za šobe. Samo v povezavi z napravo za mokro sevanje 4.762-010 / -022.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,384
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