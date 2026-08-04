Komplet šob za napravo za mokro peskanje 060
Komplet namenskih šob s šobo za mokro peskanje in vložkom šobe zagotavlja optimalno moč naprav za mokro peskanje Kärcher.
Komplet namenskih šob zagotavlja optimalno moč naprav za mokro peskanje Kärcher. Obsega šobo za mokro peskanje in vložek šobe. Samo v povezavi z napravo za mokro peskanje 4.762-010/-022.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,386
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