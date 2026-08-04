Komplet šob za napravo za mokro peskanje 100
Komplet namenskih šob s šobo za mokro peskanje in vložkom šobe zagotavlja optimalno moč naprav za mokro peskanje Kärcher. Samo v povezavi z napravo za mokro peskanje 4.762-010/-022.
Komplet namenskih šob zagotavlja optimalno moč naprav za mokro peskanje Kärcher. Obsega šobo za mokro peskanje in vložek šobe. Samo v povezavi z napravo za mokro peskanje 4.762-010/-022.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,37
Kompatibilne naprave
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