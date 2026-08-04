Komplet šob za napravo za mokro peskanje 100

Komplet namenskih šob s šobo za mokro peskanje in vložkom šobe zagotavlja optimalno moč naprav za mokro peskanje Kärcher. Samo v povezavi z napravo za mokro peskanje 4.762-010/-022.

Komplet namenskih šob zagotavlja optimalno moč naprav za mokro peskanje Kärcher. Obsega šobo za mokro peskanje in vložek šobe. Samo v povezavi z napravo za mokro peskanje 4.762-010/-022.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,37
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