2-delni komplet valjev je popoln pomočnik za temeljito čiščenje neobčutljivih trdih tal, npr. kamna ali keramike (ni primeren za občutljiva tla iz naravnega kamna, npr. marmorja ali terakote) – in za vse Kärcherjeve čistilnike za trde talne površine. Komplet valjev za kamen z vgrajenimi ščetinami brez težav odstrani trdovratno umazanijo in poskrbi, da zasijejo tudi fuge in neravne površine. Primerno za strojno pranje pri največ 60 °C.