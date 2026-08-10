Komplet valjev za kamen

Otročje lahko čiščenje neobčutljivih trdih tal in umazanih fug: z 2-delnim kompletom valjev za kamen proti trdovratni umazaniji. Primerno za strojno pranje pri največ 60 °C.

2-delni komplet valjev je popoln pomočnik za temeljito čiščenje neobčutljivih trdih tal, npr. kamna ali keramike (ni primeren za občutljiva tla iz naravnega kamna, npr. marmorja ali terakote) – in za vse Kärcherjeve čistilnike za trde talne površine. Komplet valjev za kamen z vgrajenimi ščetinami brez težav odstrani trdovratno umazanijo in poskrbi, da zasijejo tudi fuge in neravne površine. Primerno za strojno pranje pri največ 60 °C.

Značilnosti in prednosti
Pure!Roll® z visokokakovostno tkanino
  • Optimalno ločevanje umazanije in visoka absorpcija za popolne rezultate čiščenja.
  • Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Vgrajene ščetine
  • Za preprosto odstranjevanje trdovratne umazanije.
  • Sijoče čiste postanejo tudi fuge in neravne površine.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Teža (Kg) 0,16
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,262
Mere (D × Š × V) (mm) 300 x 60 x 60
Področja uporabe
  • Odporna trda tla (npr. kamen, keramika), niso primerna za občutljiva tla iz naravnega kamna (npr. marmor, terakota)
  • Trdovratna umazanija na odpornih trdih tleh
  • Čiščenje fug odpornih trdih tal