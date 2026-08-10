Optimalno čiščenje: Kombinirani komplet, sestavljen iz čistilne krpe, krpe za ploščice in mehke krpe, ponuja primeren izdelek za čiščenje vseh površin. Velcro sistem pritrjevanja omogoča preprosto nameščanje krp na baterijski vibracijski čistilnik KV 4. S tem kompletom lahko očistite lažjo in trdovratno umazanijo ter občutljive in robustne površine. Dodatna prednost:krrpe so pralne, zato jih lahko znova uporabite takoj po čiščenju.