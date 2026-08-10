Komplet večnamenskih krp KV 4
Visokozmogljiv kombinirani komplet čistilne krpe, krpe za ploščice in mehke krpe. Z Velcro sistemom pritrjevanja lahko krpe preprosto namestite na baterijski vibracijski čistilnik KV 4. Idealno za čiščenje vseh površin.
Optimalno čiščenje: Kombinirani komplet, sestavljen iz čistilne krpe, krpe za ploščice in mehke krpe, ponuja primeren izdelek za čiščenje vseh površin. Velcro sistem pritrjevanja omogoča preprosto nameščanje krp na baterijski vibracijski čistilnik KV 4. S tem kompletom lahko očistite lažjo in trdovratno umazanijo ter občutljive in robustne površine. Dodatna prednost:krrpe so pralne, zato jih lahko znova uporabite takoj po čiščenju.
Značilnosti in prednosti
Preprosto nameščanje in odstranjevanje
Pralno
- Primerna za pranje pri 60 °C, znova uporabna.
Posebne brisalne krpe
- Odlične za vse površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|3
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,084
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,12
|Mere (D × Š × V) (mm)
|261 x 106 x 12
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Površine, odporne proti praskam
- Občutljive površine