Komplet z visokotlačno cevjo HK 7,5

Komplet za nadgradnjo s 7,5 m visokotlačno cevjo, visokotlačno pištolo in Quick Connect adapterjem za razrede K 2-K 7. Za vse visokotlačne čistilnike Kärcher brez koluta za cev, izdelane med letoma 1992 in 2017.

V kompletu je visokotlačna cev dolžine 7,5 metrov, ergonomska visokotlačna pištola in adapterski element za naknadno opremljanje praktičnega hitrega spoja Quick Connect za razrede K 2 do K 7. Primerno za vse visokotlačne čistilnike Kärcher brez kolut za cev, izdelan od leta 1992.

Značilnosti in prednosti
Kos adapterja
  • Enostavno ločevanje visokotlačne cevi od pištole in naprave.
  • Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Visokotlačna cev
  • S Quick Connect priključki za hitrejše sestavljanje.
Visokotlačna pištola
  • Za ergonomsko delo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura (°C) max. 60
Maks. tlak (bar) 180
Dolžina (m) 7,5
Barva Črna
Teža (Kg) 1,218
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,408
Mere (D × Š × V) (mm) 551 x 250 x 60
Dodatna oprema
