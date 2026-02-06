Komplet z visokotlačno cevjo HK 7,5
Komplet za nadgradnjo s 7,5 m visokotlačno cevjo, visokotlačno pištolo in Quick Connect adapterjem za razrede K 2-K 7. Za vse visokotlačne čistilnike Kärcher brez koluta za cev, izdelane med letoma 1992 in 2017.
V kompletu je visokotlačna cev dolžine 7,5 metrov, ergonomska visokotlačna pištola in adapterski element za naknadno opremljanje praktičnega hitrega spoja Quick Connect za razrede K 2 do K 7. Primerno za vse visokotlačne čistilnike Kärcher brez kolut za cev, izdelan od leta 1992.
Značilnosti in prednosti
Kos adapterja
- Enostavno ločevanje visokotlačne cevi od pištole in naprave.
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Visokotlačna cev
- S Quick Connect priključki za hitrejše sestavljanje.
Visokotlačna pištola
- Za ergonomsko delo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Maks. tlak (bar)
|180
|Dolžina (m)
|7,5
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,218
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,408
|Mere (D × Š × V) (mm)
|551 x 250 x 60
