V kompletu je visokotlačna cev dolžine 7,5 metrov, ergonomska visokotlačna pištola in adapterski element za naknadno opremljanje praktičnega hitrega spoja Quick Connect za razrede K 2 do K 7. Primerno za vse visokotlačne čistilnike Kärcher brez kolut za cev, izdelan od leta 1992.