Komplet za čiščenje avtomobila
Komplet za čiščenje notranjosti avtomobila je enostaven za uporabo in vključuje krtačo za prah, posebno šobo in prilagodljivo cev za udobno čiščenje celotne notranjosti vašega avtomobila. Ne glede na to, ali čistite armaturno ploščo, avtomobilske sedeže, tekstilne površine ali preproge, lahko dosežete in zanesljivo očistite tudi najmanjše reže in razpoke.
Prenovljeni Kärcher komplet za čiščenje notranjosti avtomobila prepriča z visoko stopnjo čistoče: z uporabo krtače za prah in posebne šobe, postane naporen postopek čiščenja notranjosti vašega avtomobila lažji kot kdaj koli prej. Prilagodljiva, po dolžini nastavljiva cev zagotavlja izjemno enostavno rokovanje: z lahkoto dostopa tudi do najmanjših razpok in težko dostopnih prostorov. Oblazinjene površine, talne preproge, armaturna plošča, sredinska konzola in prtljažnik so lahko popolnoma očiščeni.
Značilnosti in prednosti
Celovita dodatna oprema za temeljito čiščenje vseh površin v avtomobilih
Prilagodljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem največjo svobodo gibanja
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,339
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,824
|Mere (D × Š × V) (mm)
|415 x 120 x 43
Področja uporabe
- Armaturna plošča
- Centralna konzola
- Preproge
- Trde talne obloge
- Avtomobilski sedeži
- Prtljažnik