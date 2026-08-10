Prenovljeni Kärcher komplet za čiščenje notranjosti avtomobila prepriča z visoko stopnjo čistoče: z uporabo krtače za prah in posebne šobe, postane naporen postopek čiščenja notranjosti vašega avtomobila lažji kot kdaj koli prej. Prilagodljiva, po dolžini nastavljiva cev zagotavlja izjemno enostavno rokovanje: z lahkoto dostopa tudi do najmanjših razpok in težko dostopnih prostorov. Oblazinjene površine, talne preproge, armaturna plošča, sredinska konzola in prtljažnik so lahko popolnoma očiščeni.