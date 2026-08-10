Poseben komplet za čiščenje hišnih ljubljenčkov omogoča čiščenje še lažje in bolj priročno: prilagodljiva in raztegljiva cev, ki je vključena v komplet, zagotavlja največjo svobodo gibanja. Ustrezna krtača za živalsko dlako ima izredno mehko gumijasto površino. Na ta način ne boste le zanesljivo odstranili dlak, temveč boste svojemu hišnemu ljubljenčku privoščili tudi masažo.