Komplet za čiščenje hišnih ljubljenčkov

Čistilni komplet za hišne ljubljenčke zanesljivo odstrani živalsko dlako.

Poseben komplet za čiščenje hišnih ljubljenčkov omogoča čiščenje še lažje in bolj priročno: prilagodljiva in raztegljiva cev, ki je vključena v komplet, zagotavlja največjo svobodo gibanja. Ustrezna krtača za živalsko dlako ima izredno mehko gumijasto površino. Na ta način ne boste le zanesljivo odstranili dlak, temveč boste svojemu hišnemu ljubljenčku privoščili tudi masažo.

Značilnosti in prednosti
Ta komplet je kot nalašč za odstranjevanje dlake hišnih ljubljenčkov
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,125
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,714
Mere (D × Š × V) (mm) 415 x 100 x 43
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Dlake hišnih ljubljenčkov