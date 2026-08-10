Komplet za čiščenje hišnih ljubljenčkov
Čistilni komplet za hišne ljubljenčke zanesljivo odstrani živalsko dlako.
Poseben komplet za čiščenje hišnih ljubljenčkov omogoča čiščenje še lažje in bolj priročno: prilagodljiva in raztegljiva cev, ki je vključena v komplet, zagotavlja največjo svobodo gibanja. Ustrezna krtača za živalsko dlako ima izredno mehko gumijasto površino. Na ta način ne boste le zanesljivo odstranili dlak, temveč boste svojemu hišnemu ljubljenčku privoščili tudi masažo.
Značilnosti in prednosti
Ta komplet je kot nalašč za odstranjevanje dlake hišnih ljubljenčkov
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,125
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,714
|Mere (D × Š × V) (mm)
|415 x 100 x 43
Področja uporabe
- Dlake hišnih ljubljenčkov