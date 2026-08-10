Iz ročnega parnega čistilnika v parno metlo 2 v 1 v samo nekaj sekundah: priročni komplet za čiščenje tal Comfort vam to omogoča. Preprosto priklopite talno šobo Comfort s krpo in cevmi na SC 1 in že lahko začnete temeljito čistiti trde talne obloge. Komplet za čiščenje tal je vključen tudi v standardni obseg dobave kompleta SC 1 Floor Kit.