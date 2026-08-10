Komplet za čiščenje tal Comfort za SC 1

S priročnim kompletom za čiščenje tal Floor Kit Comfort lahko ročni parni čistilnik bliskovito hitro spremenite v parno metlo 2 v 1.

Iz ročnega parnega čistilnika v parno metlo 2 v 1 v samo nekaj sekundah: priročni komplet za čiščenje tal Comfort vam to omogoča. Preprosto priklopite talno šobo Comfort s krpo in cevmi na SC 1 in že lahko začnete temeljito čistiti trde talne obloge. Komplet za čiščenje tal je vključen tudi v standardni obseg dobave kompleta SC 1 Floor Kit.

Značilnosti in prednosti
Mehanizem za pritrditev krpe za čiščenje
  • Enostavna namestitev krpe za čiščenje na talno šobo.
Inovativne lamele na površini za čiščenje na šobi za čiščenje tal
  • Optimalni rezultati zahvaljujoč učinkoviti rabi pare in krpe za čiščenje, ki je nameščena preko celotne površine šobe.
Preprosta pritrditev kompleta za čiščenje tal Comfort
  • Zahvaljujoč praktičnemu spoju lahko hitro in brez napora pritrdite talno šobo na cevi parnega čistilnika.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,7
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,906
Mere (D × Š × V) (mm) 247 x 50 x 568
Področja uporabe
  • Trde talne obloge
  • Stenske ploščice