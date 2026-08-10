Od ročnega parnega čistilca do mopa na paro 2 v 1 v nekaj sekundah: to omogoča praktični komplet za čiščenje tal EasyFix za SC 1. Krpo za tla iz mikrovlaken lahko s pomočjo pritiskačev enostavno pričvrstimo na talno šobo EasyFix in šobo z dvema podaljšljivima cevema (vsaka 0,5 m) spojmo na SC 1 – in temeljito čiščenje trdih tal se lahko začne. Komplet za čiščenje tal EasyFix je vključen v standardni obseg izdobave naprave SC 1 EasyFix.