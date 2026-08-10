Komplet za čiščenje tal EasyFix za SC 1
Čistoča brez stika z umazanijo: S pomočjo kompleta za čiščenje tal EasyFix za SC 1 je mogoče v trenutku ročni parni čistilec pretvoriti v parni mop 2 v 1.
Od ročnega parnega čistilca do mopa na paro 2 v 1 v nekaj sekundah: to omogoča praktični komplet za čiščenje tal EasyFix za SC 1. Krpo za tla iz mikrovlaken lahko s pomočjo pritiskačev enostavno pričvrstimo na talno šobo EasyFix in šobo z dvema podaljšljivima cevema (vsaka 0,5 m) spojmo na SC 1 – in temeljito čiščenje trdih tal se lahko začne. Komplet za čiščenje tal EasyFix je vključen v standardni obseg izdobave naprave SC 1 EasyFix.
Značilnosti in prednosti
Enostavno nameščanje kompleta za čiščenje tal EasyFix na SC 1
- Talno šobo EasyFix je skupaj s cevmi parnega čistilca možno hitro in lahko priklučiti na napravo.
Praktičen sistem ježkov
- Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem.
- Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tla
- Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
Inovativna lamelna tehnologija
- Zahvaljujoč lamelam je razporeditev pare po površini čiščenja in krpi iz mikrovlaken enakomerna.
Fleksibilni zglob šobe
- Ergonomsko in učinkovito čiščenje pri vseh velikostih telesa.
- Idealno za uporabo pod pohištvom.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za enostavno čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Kakovostna mikrovlakna
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,668
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,833
|Mere (D × Š × V) (mm)
|517 x 43 x 40
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice