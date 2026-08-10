Komplet za čiščenje tal EasyFix za SC 1

Čistoča brez stika z umazanijo: S pomočjo kompleta za čiščenje tal EasyFix za SC 1 je mogoče v trenutku ročni parni čistilec pretvoriti v parni mop 2 v 1.

Od ročnega parnega čistilca do mopa na paro 2 v 1 v nekaj sekundah: to omogoča praktični komplet za čiščenje tal EasyFix za SC 1. Krpo za tla iz mikrovlaken lahko s pomočjo pritiskačev enostavno pričvrstimo na talno šobo EasyFix in šobo z dvema podaljšljivima cevema (vsaka 0,5 m) spojmo na SC 1 – in temeljito čiščenje trdih tal se lahko začne. Komplet za čiščenje tal EasyFix je vključen v standardni obseg izdobave naprave SC 1 EasyFix.

Značilnosti in prednosti
Enostavno nameščanje kompleta za čiščenje tal EasyFix na SC 1
  • Talno šobo EasyFix je skupaj s cevmi parnega čistilca možno hitro in lahko priklučiti na napravo.
Praktičen sistem ježkov
  • Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem.
  • Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tla
  • Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
Inovativna lamelna tehnologija
  • Zahvaljujoč lamelam je razporeditev pare po površini čiščenja in krpi iz mikrovlaken enakomerna.
Fleksibilni zglob šobe
  • Ergonomsko in učinkovito čiščenje pri vseh velikostih telesa.
  • Idealno za uporabo pod pohištvom.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
  • Za enostavno čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Kakovostna mikrovlakna
  • Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
  • Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,668
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,833
Mere (D × Š × V) (mm) 517 x 43 x 40
Področja uporabe
  • Trde talne obloge
  • Stenske ploščice